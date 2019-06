Surprizohen 3 gjyshet, shfaqen me të njëjtin fustan në dasmën e nipërve

Tre gra, gjyshet e nuses dhe dhëndrit arritën në dasmën e nipërve të tyre për habinë e të gjithëve veshur me të njëjtin fustan me dantellë në ngjyrë blu dhe të qëndisur po ashtu me lule blu.

Duket se e kanë bërë më fjalë këto gjyshe…Mundim i madh është të gjesh veshjen ideale në një dasmë dhe kalon muaj duke kërkuar ama çfarë përshtypje mund të lësh kur veç teje ka edhe persona të tjerë me të njëjtën veshje.



Pavarësisht habisë që shkaktuan të tre këto gjyshe të bukura duken mjaft mirë në këto fustane edhe pse idnetikë midis tyre.