Rama – opozitës: Larg qoftë, por ta provojnë të shkojnë në ndonjë qendër votimi

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar opozitën se nëse afrohet në qendrat e votimit më30 qershor apo tenton të pamundësojë zgjedhjet, përgjigja do jetë e menjëhershme.

Nga fushata elektorale në Gjirokastër, Rama ka “kërcënuar” me këto fjalë:

“Apo larg qoftë ti shkojë ndonjërit në mendje të shkojë tek ndonjë qendër votimi, ta provojë… ta provojë. Ne nuk do të tolerojmë asnjë, zero!”

Kreu i qeverisë ka folur gjithashtu dhe për përgjimet e BILD, duke thënë se audiot u rezervuan nga “plaku” (Sali Berisha) pikërisht për kohën para zgjedhjeve.

Rama: Pse nuk gjetën fajtor? I bënë përgjimet i mbyllën dhe ia çuan plakut dhe ai i mbajti për këtë ditë të zezë

Dhe dalin në gjermani, këta një gjë se kanë kuptuar asnjëherë, kujtoni se shqiptarët janë budallenj dhe se mund ta tërhiqni prej hunde duke folur marrëzira

Dhe duke i kthyer gënjeshtrat në bam bum çdo ditë, dhe harroni se populli shqiptar mund të ketë mangësi plotë në krahasim me vendet e tjera, por është populli me politik, nuk ia hedh dot, të ndjen me hundë, se kush je dhe çfarë kërkon.

Rama po ashtu u shpreh se tashmë ka ardhur koha që opozita të tretet

“I ka ardhur koha që të treten rrugëve. Koha kur socialistet i hapnin rruge budallait ka mbaruar. Jo vetëm qe nuk ka për ti hapur rruge çetave që kërcënojnë të marrin peng vendin dhe ka vendosur ti japë një përgjigje përfundimtare në 30 qershor. Ti tregojmë se kush tenton të pengojë zgjedhjet meriton të përfundojë rrugëve” tha Rama