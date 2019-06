Rama: Ja kur e vendos Meta datën e re të zgjedhjeve

Pluralizmi është rënia e të gjithëve në një mendje që jetojmë në një shoqëri ku secili ka të drejtë të zgjidhet, por populli ka të drejtën që të zgjedhë. Pluralizmi nuk është imponim i pakicës mbi shumicën apo e kundërta duke dalë mbi ligjin. Janë bërë si enversitët, njëlloj si ky shoku i Tërmetit, Tritani, më ekstremistë dhe qorra të asaj kohe, pasi të tjerët e kuptuan që bota ndryshoi” tha ai.

Arsyet pse të gjithë përmetarët socialistë dhe demokratë, e kam për ata që jetojnë me punën e tyre dhe jo me përsheshin e SHQUP duhet të ndjehen mirë e të vazhdojnë në rrugën e duhur me Almën (kandidaten e PS)”, tha Rama.

Duke vijuar me ironi, kryeministri Rama tha se këtë herë në filxhanin e saj, kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi ka parë një numër 21 dhe do t’i thotë Presidentit ta vendosë datën e re të zgjedhjeve më 21 Tetor, se i del edhe një T. Nëse kjo ndodh, sipas kryeministrit, është e rrezikshme.

“Del fallxhorja dhe thotë, Liri caktoje këtë datën këtu se shoh një dysh, caktoje në 21. Shoh edhe një T, ti caktoje në tetor. Do dilte Liri dhe do thoshte bazuar në informacionet e agjencive ligj zbatuese ndërkombëtare unë vendosa të vë këtë datë 21 Tetor si datë zgjedhjesh vendore. Po kjo do ishte e rrezikshme. E keqja që do vinte nga kjo ishte vendosja e një rregulli të ri, që kur s’do një palë, pala tjetër s’do mund të bënte më asgjë. Pra, nuk do vendosej dot më kurrë se kur do bëhen zgjedhjet. Ky nuk është film i ri, e kemi parë 30 vjet këtë film me Saliun, që u mësua t’ja marrë gjërat me forcë socialistëve”,- tha Rama.