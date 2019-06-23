Përgjimet e Bild/ PD: Rama nuk di të fitojë zgjedhje, por vetëm ti vjedhë ato
Lajmifundit / 23 Qershor 2019, 13:13
Aktualitet
Partia Demokratike ka komentuar ditën e sotme përgjimet e bëra publike nga gazeta më e madhe në Europë, Bild.
Në një konferencë për media, sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazmend Bardhi dhe ai i Çështjeve Ligjore, Çlirim Gjata u shprehën se Rama nuk di të fitojë zgjedhje, por vetëm ti vjedhë.
‘Përgjimet e BILD faktuan se Edi Rama nuk di të fitojë zgjedhje, por vetëm t’i manipulojë ato, duke përdorur krimin dhe çdo mjet tjetër të paligjshëm për pushtetin e tij’, tha Bardhi.