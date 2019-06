Anna Lika tregon si e zbuloi që fiksimi i saj është…

Anna Lika është 26, single dhe beson se fajin për këtë e ka fakti se djemve ka filluar t’u pëlqejë shumë vetja.

E ftuar sot në “Thumb”, aktorja rrëfeu një histori sesi e kishte mësuar se një prej djemve që i kanë pëlqyer, është gej.

“Ne 26-vjeçaret e sotme nuk kemi shumë opsione. Sepse meshkujt janë shumë të mirë. Janë aq të mirë sa kanë filluar rrinë me njëri- tjetrin.”

E pyetur nëse i ka ndodhur ndonjëherë t’i pëlqejë dikush dhe të kuptojë më vonë se është homoseksual, Anna pohoi se në fakt po, diçka e tillë i ka ndodhur.

“Pastaj u bëmë shumë shokë”, tha Anna.

Ajo tregoi madje se e kishte provuar me të gjitha mënyrat që i funksiononin me djemtë e tjerë, por me të hiçgjë!

“Kur më pëlqen dikush, bëj sikur s’më intereson dhe ai vjen vetë. Ky s’më vinte. Një herë, dy herë, tre herë… E pyeta unë pastaj: “Mos kam ndonjë gjë unë?” “Jo”, më tha.”