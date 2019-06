Rama: Më 30 qershor shqiptarët do votojnë, do jetë një ditë normale

Kryeministri Edi Rama nga Finiqi ka thënë se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor dhe per kete nuk ka asnje dyshim.

“Në 30 qershor zgjedhjet do bëhen në gjithë territorin e Shqipërisë. Përpjekje për të krijuar konflikte nuk ka, për ta kthyer Shqipërinë prapa nuk ka asnjë shans, sepse nuk ka popull. Kush i fryn zjarrit të dhunës, është i destinuar të tretet në atë zjarr.

Nuk shans që në Shqipërinë e vitit 2019 të fitojë dhuna, kaosi, të fitojnë qorrat që nuk kanë asnjë ideal, ide që nuk kanë asgjë për të ofruar përveç vetes dhe hallit të tyre të madh të kthyer në një platformë dhune.

Në 30 qershor Shqipëria do bëjë zgjedhje. 30 qershori do jetë një ditë normale, edhe sikur të ketë shfaqje sporadike, apo orvatje të dëshpëruara pasi nuk do e bllokojnë dot procesin”, tha Rama.