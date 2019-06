Përplasjet në KZAZ, Gjykata e Matit jep vendimin për 10 të ndaluarit

Gjykata e Matit ka dhënë vendimin për 10 personat e ndaluar pas përplasjeve në KZAZ-të e 16 e 17 në Burrel e Klos.

Gjykata vendosi ‘arrest në burg’ me afat 30 ditor për shtetasit Shkëlzen Uka dhe Myrteza Gjini, ‘detyrim paraqitje’ për Murat Dedjan, Enea Dedjan, Hazbi Kurtagjan e Eduart Topallin, ndërsa ‘arrest në shtëpi’ për tre shtetasit e tjerë Ilir Çeliku, Mehmet Limani, Xhevalin Gjegji e Riza Dishi.

Seanca u zhvilluar me dyer të mbyllura dhe brenda gjykatës nuk u lejuan as familjarët e të akuzuarve dhe as media. 10 personat akuzohen për dëmtimin e materialeve zgjedhore të KZAZ-ve 16 e 17, ngjarje e ndodhur më 19 qershor në Burrel e Klos.