Botërori 2018/ Skemën e Argjentinës e bënim ne lojëtarët

Lucas Biglia, mesfushori i Milanit dhe i Argjentinës, ka zbuluar kanalin televiziv “TyC Sports” një prapaskenë të lidhur me Botërorin në Rusi 2018, ku Selection u eliminua në fazën çerekfinale, teksa akuzat ranë të gjitha mbi Jorge Sampaoli dhe Lionel Messi, kapitenin dhe liderin e skuadrës.

Mes Sampaolit dhe skuadrës nuk kishte raport dhe kishte shpërthyer një revoltë.

Lucas Biglia rrëfen: “Pas humbjes me Kroacinë në ndeshjen e dytë të grupit D, ishim në rrezik eliminimi dhe atëherë vendosëm të flisnim me Sampaoli,i kërkuam pse kishte ndryshuar skemën e ndeshjes me Islandën”.

“Kështu, i imponuam metodën taktike që duhet të përdorte. Ai i merrte gjërat me shumë ndërlikim dhe në situata të vështira duhet të luaje thjeshtë”