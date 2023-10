Zyrtare/ Luis Muriel firmos me Atalantën

Luis Muriel është sulmuesi i ri i Atalantës. Klubi bergamask ka njoftuar zyrtarisht se lojtari kolumbian është pjesë e tij.

Në pronocimin e parë ai u shpreh: "Unë jam shumë i lumtur dhe entuziast që më besuan, që nga presidenti e deri te trajneri. Është një ndjenjë unike. Jam gati të filloj dhe mezi po pres”.



Lojtari 28-vjeçar ka nënëshkruar një kontratë 4-vjeçare me klubin e ri dhe do të mbajë fanellën me numër 9.