U kap në përgjime, dorëhiqet Ministri

Partia Demokratike e Kosovës ka filluar largimin nga radhët e saj të të gjithë zyrtarëve të inkriminuar apo nën hetim. I pari që u prek nga kjo nismë e kreut të PDK-së, Kadri Veseli, ishte ministri i Inovacionit, Besim Beqaj.

Pas publikimit të një video-përgjimi që e lidhte me grupe kriminale, Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka vendosur të largojë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës të gjithë zyrtarët e inkriminuar apo që hetohen nga drejtësia.

I pari që është përjashtuar nga Partia Demokratike e Kosovës ka qenë Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrjeve në Qeverinë e Kosovës, Besim Beqaj, i cili ka njoftuar të enjten se i ka dorëzuar kryeministrit Ramush Haradinaj dorëheqjen e tij nga posti i ministrit.

Dorëheqja e Beqajt vjen një ditë pas vendimit të Veselit për largimin e atyre anëtarëve të PDK-së që mbajnë poste publike dhe që janë të akuzuar për korrupsion dhe nepotizëm dhe lidhje me krimin e organizuar.

Vetë zoti Beqaj akuzohet për shkelje të statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Kosovës.

Në një konferencë për media, Beqaj ka thënë se vepra penale për të cilën është duke u gjykuar nuk ka elemente që e lidhin me korrupsionin, por mediat në Prishtinë hedhin dyshime se ai është përfshirë në një sërë aktesh korruptive.

Në një konferencë, lideri i PDK-së bëri të ditur se kishte liruar nga detyra edhe zëvendësministrin e FSK-së Agim Çeku dhe sekretarin e partisë Nijazi Kryeziu.

“Në mandatin e ri si Kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, kam përcaktuar prioritetet tona themelore, si parti moderne me profil demokratik e perëndimor. Në fillim të kësaj jave, unë jam zotuar se do të angazhohem fuqishëm në luftën kundër korrupsionit, nepotizmit dhe veprave të neveritshme të abuzimit me pushtetin. Këtë presin qytetarët nga ne, sepse ata janë të ngopur me fjalë dhe duan të shohin veprime konkrete,” ka thënë Veseli.

Ky vendim i liderit të PDK-së ishte paralajmëruar që në konventën e partisë, ku deklaroi se lëvizja e tij politike nuk do të kandidojë e as nuk do të mbështesë kandidatët e asnjë subjekti politik që hetohen nga drejtësia.