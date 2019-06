Rama: Kanë frikë, duan të pengojnë integrimin

Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste për “The Associated Press”, ka deklaruar se ishte i vendosur që zgjedhjet vendore të 30 qershorit do të mbahen pavarësishtqëndrimeve të opozitës dhe protestave të vazhduara që kanë nisur që prej mesit të muajt Shkurt.

Kryeministri shqiptar tha se qëllimi kryesor i opozitës është të pengojë përpjekjet e vendit për të nisur negociatat e plota të anëtarësimit me Bashkimin Evropian.

Ndërkohë deklarata të tilla vijnë vetëm 2 orë përpara nisjes së protestës së 9-të kombëtare të thirrur nga opozita e bashkuar e cila do të zhvillohet në orën 20:00 para kryeministrisë.

“Është bërë për të ndikuar negativisht. Është bërë për të treguar në Evropë se ky vend nuk është i qëndrueshëm, se ky vend nuk meriton të merret seriozisht“, tha Rama.

Partitë e opozitës së qendrës së djathtë po bojkotojnë votimet pas disa muajsh duke kërkuar zgjedhje të parakohshme kombëtare dhe duke akuzuar qeverinë për manipulimin e votave.

Rama nuk ofron asnjë zgjidhje tjetër përveç “është koha për të dëgjuar njerëzit”, duke shtuar se do të rifillojë thirrjet për dialog të pakushtëzuar pas votimeve.

Vendet e BE shtynë fillimin e bisedimeve të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pavarësisht paralajmërimeve se një vonesë mund të dëmtojë përpjekjet e reformave dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit.

Rama tha se argumentet e opozitës “nuk qëndrojnë”, duke shtuar se ka “një plan të qartë për të prishur procesin politik, procesin e negociatave me BE”.

Ai tha se udhëheqësit e opozitës kanë frikë se negociatat e anëtarësimit në BE do të hapen me fokus gjyqësorin.

“Vendi duhej të provonte se ky është një vend ku sistemi i drejtësisë nuk ka asnjë problem për të paditur, për të dënuar dhe për të parandaluar veprimtarinë kriminale të askujt”, tha Rama.

“Epoka e mosndëshkimit do të përfundojë dhe ky është problemi” për opozitën, tha kryeministri