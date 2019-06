Lefter Maliqi: Sot do të jem në protesten e opozitës së vertetë, kundër instalimit të diktaturës

Fyhem pa masë kur me thonë që unë jam pjesë e opozitës së re! Opozita e re është një trillim, një mjerim, një turp! Janë ca vartës të Kaloresit të Rilindjes së krimit dhe Tao taos! Ata nuk bëjnë opozitë! Ata janë të lumtur kur Kalorësi dështak me Ertv -në e tij u përmend emrin!”, kështu shkruan në një postim të tij deputeti Lefter Maliqi sipas të cilit, “Shqiperia ka vetem një opozitë! Eshtë opozita e bashkuar jashtë parlamentit! Ajo që po bën betejën e madhe historike për demokraci e Shqipëri europiane!”

Shqiperia ka vetem një opozitë! Eshtë opozita e bashkuar jashtë parlamentit! Ajo që po bën betejën e madhe historike për demokraci e Shqipëri europiane! Do me pyesin shqiptaret pse jam unë në paralament? Une jam Lefter Maliqi! I votuar gjithmonë nga populli i Beratit! Jam atje për ta diskretituar parlamentin e krimit! Fyhem pa masë kur me thonë që unë jam pjesë e opozitës së re! Opozita e re është një trillim, një mjerim, një turp! Janë ca vartës të Kaloresit të Rilindjes së krimit dhe Tao taos! Ata nuk bëjnë opozitë! Ata janë të lumtur kur Kalorësi dështak me Ertv -në e tij u përmend emrin! Ata janë të lumtur të përdoren e të turpërohen kundër Presidentit të Republikës! Sigurisht janë të pakt nga opozitë e re që kanë dinjitet,intrigitet dhe vota.Ky paralament po merr fund! Ne grahmat e fundit eshte ai bashke me kalorësin deshtak qe enderron te behet despot! Fundi i tij do jete dite e bukur per shqiperine, se bashke me te do te varroset opozita e emeruar, ajo qe shitet e blihet, ajo qe tradheton cdo gje e gjithmone! Opozita e vertete eshte e vetmja shprese! Shpresa po troket dhe per pak do jete realitet! Shqiperia lufton per demokraci! Une jam ushtar i saj , cdo dite e ne cdo beteje! Me 30 qershor nuk ka zgjedhje sepse shqiptaret nuk duan mesjeten tiranike por te ardhmen europiane! U bej thirrje vartesve te Kalorësit deshtak te Rilindjes Se krimit dhe Tao taos , mos u ndyni kaq shume, se ju duhet te dilni prape ne rruge pa police, mos u beni pjese e skenarit per te turperuar vendin , e kam fjalen per te ashtuquajturen opozite te re, duke shkaterruar kushtetuten kunder presidentit! Nderin e keni humbur po jeni ende ne kohe per te mos u mbuluar me turp gjithe jeten!Sot unë do jem në Protestë kundra zgjedhjeve të 30 Qershorit,kundra përplasjes civile,kundra instalimit të diktaturës.Shpërndarja e Parlamentit dhe zgjedhjet e parakohshme janë domozdoshmeri , me Qeveri teknike,ndryshim sistemi zgjedhor me standarte Europiane per të ardhmen e sigurt.Uragani popullore merr përpara dhe i çon në Surrel i mbyll ne bunkier Kaloresin deshtak,tao taon,ciu ciun dhe gjithë oligarket e krimit elektoral e shtetëror.