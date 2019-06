Basha mbyll protestën: Kemi një kusht të ri të panegociueshëm, marshim cdo ditë deri në 30 qershor

Kryetari i PD Lulzim Basha ka mbyllur protesten e opozites me nje fjalim nga selia e Partise Demokratike.

Ai tha se pjesemarrja e larte eshte fitorja me e madhe e opozites ndersa vuri theksin edhe tek fakti se protesta nuk pati asnje incident.

Basha ne fjalen e tij se kerkesat e opozites kane qene largimi i Rames dhe qeveria tranzitore per garantimin e zgjedhjeve te lira.

“Ju i shtuat ketyre dy kushteve te panegociueshme nje kusht te ri, te panegociueshem qe eshte arrestimi dhe dergimi para drejtesise i hajduteve te votave”, tha Basha.

Ai ka bere me dije se opozita do te protestoje cdo dite deri ne 30 qershor kur sic u shpreh ai zgjedhje nuk do te kete./lajmifundit.al