Basha fton shqiptarët: Të gjithë si njerëz të lirë në protesten më të madhe të bashkimit qytetar

Krëu demokrta Luzim Basha ka publikuar spotin me ftesën për të gjithë shqiptaret. “Të gjithë si njerëz të lirë në protestën më të madhe të bashkimit qytetar”.

Kreu i opozitës Lulzim Basha me një postim në rrjetet sociale ka ftuar gjithë shqiptarët të bashkohen si njerëz të lirë në protestën e sotme të thirrur në orën 20.00.

“Si njerëz të lirë, si qytetarë me dinjitet, si shqiptarë kurajozë, prindër, motra, vëllezër, bij e bija shqiptarësh, të gjtihë bashkë sonte në orën 20:00 në manifestimin kombëtar të vullnetit tonë të pakthyeshëm për Shqipërinë si gjithë Europa! #ShqipëriaSiEuropa”, shkruan kryetari demokrat në postimin e tij të shoqëruar me ftesën video.

Në mesazhin video Basha rendit të gjithë arsyet se pse shqiptarët e bashkuar duhet të ndalin qeverinë e ardhur me krimin, me ndihmën e krimit dhe për të qeverisur me krimin.

“Kriminelë në qeveri dhe parlament. Banditë në krye të bashkive. Hajdutë votash dhe banda në policinë e shtetit. Qeveria e krimit i ka përdhosur shqiptarët. Lukunia e hienave u demaskua

Shqiptarëve dhe fëmijëve të tyre nuk ja vret dot kush të ardhmen! Thuhet në spotin e shpërndarë në FB.