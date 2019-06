Rama për Bashën: Iu luta sa s’do i isha lut’ femrave më të bukura

Pak para nisjes së takimit elektoral të PS në Shkodër, për të cilin Bashkia e këtij qyteti nuk ka dhënë leje, pasi zbaton dekretin e presidentit Ilir Meta, forca të shumta policie kanë zbarkuar në sheshin qëndror. Thirrjet Rama ik’ kanë pushtuar qendrën e qytetit.

Kanë qenë që në sekondën e parë kundër reformës në drejtësi. Këta bëjnë sikur janë flamurtarë të antikrimit, por këta nuk duan reformën në drejtësi, e cila do pastrojë vendin nga cdo lloj politikani që ka shkatërruar vendin. Ata vetëm bëjnë llafe e llafe. Këta nuk duan që të votohet vettingu. Kanë 300 vjet me këtë parullë ‘Rama ik’, ‘Basha ik’ etj lënë parullën nuk ndryshojnë vetëm emrin se kaq dinë.

Iu luta Bashës aq sa nuk do i isha lutur grave të planetit, femrave më të bukura, aq sa edhe Romeu do habitej. Në fund fare u bind dhe mori gjysmën e qeverisë. Mori edhe drejtorinë e burgjeve, sepse e duan shumë. Këta kur ishin në pushtet, nxirrnin kriminelët nga burgu me leje lindjeje. I conin nëpër fushata për të terrorizuar njerëzit. Kemi çfarë kemi me njëri-tjetrin, mos shajmë në gjuhë të huaj. Por nuk ka më, të pranojnë realitetin dhe forca fituese duhet të qeverisë. Këtë gjë duhet ta mësojnë njëherë e mirë”, deklaroi Rama.