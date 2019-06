Rama: Meta i ka hedhur benzinë zjarrit

Kryeministri Edi Rama deklaroi nga parlamenti se opozita po tenton që të shkatërrojë punën e madhe të bërë në këto vite për t’u bërë pjesë e BE-së.

“Haxhi Qamilët e sotëm duan të hedhin në erë, urën e ndërtuar me shumë mundim për dekada për t’u lidhur me Evropën. Bisedimet për anëtarësim nisin me drejtësinë dhe çelja e kapitulli për drejtësinë nuk është më një çështje legjislacioni pasi e kemi përmbushur, por çështje zbatimi.

Duhet që sistemi i drejtësisë të jetë i gatshëm të provojë aftësinë e vet për të hetuar gjykuar, presidentë, ish presidentë, kryeministre ish kryeministra, ministra e ish ministra. Kjo është arsyeja themelore e gjithë kësaj orvatjeje.

Marrja peng e procesit zgjedhor është orvatje për t’i mbyllur Shqipërisë derën drejt BE. I gjithë plani i përgjimeve, gjetja e vendit, kalendari i daljes së përgjimeve që jo rastësisht përkon me protestat, për atë që kupton është i qartë.

Ka pasur Shqipëria momente të vështira, por ka pasur konsensus mes partive që të mos pengohet aktiviteti tjetër.

Jeta vazhdon edhe pas 30 qershorit, 30 qershori do të jetë dita e zgjedhjeve, duan apo nuk duan, qoftë ata që i fusin në këtë zjarr, qoftë ata që i ndjekin në këtë zjarr.

Meta e ka humbur të drejtën që të qëndrojë në zyrën e presidentit, duke i hedhur benzinë zjarrit.”, tha Rama nga foltorja e parlamentit.