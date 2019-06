E FUNDIT/ Gjendet e djegur makina e autorëve që kërkuan të hiqnin qafe njerëzit e Lul Berishës

Gjendet e djegur makina e atentatorëve të Julian Meçajt dhe Plarent Dervishit.

Makina është gjetur në flakë në autostradën Durrës-Tiranë pak minuta pas ngjarjes së rëndë, teksa autorët i kanë vënë zjarrin menjëherë sapo kanë kryer atentatin.

Të shtënat me armë ndaj mjetit “Range Rover” ku udhëtonin kunati i Lul Berishës së bashku me Julian Meçajn, të cilët mbetën të dy të plagosur, kanë vijuar përgjatë rrugës nga Maminasi deri te rrethrrotullimi në Kënetë. Meçaj me 3 plumba, në kokë, shpatull dhe këmbë. Ndërsa Plarent Dervishi me një plumb në këmbë.

Plarent Dervishaj është kunati i Lul Berishës, ndërsa Meçaj miku i tij. Grupi i Lul Berishës është i akuzuar për disa vepra kriminale në qytetin e Durrësit.

Meçaj ka marrë tre plumba në trup, ndërsa Plarent Dervishaj ka marrë një plumb në këmbë. Ata janë dërguar me urgjencë në spitalin e Durrësit ku për momentin sipas mjekëve gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë sipas burimeve kanë mbetur të plagosur dhe dy kalimtarë, po fatmirësisht ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Burime bëjnë me dije se të shtënat kanë nisur në rrugën dytësore të Maminasit, ndërsa policia ende nuk ka detaje për ngjarjen.

Mësohet se Meçaj është ndjekur nga një mjet, dhe është qëlluar teksa ka qenë duke ecur me makinën e tij. Gjendja e tij është e rëndë, pasi siç shihet dhe nga pamjet makina është qëlluar me breshëri armësh./faxweb