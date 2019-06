Përgjimi10, Imer Lala: Isha tek babloku i madh, isha me Qifin…

Pergjimi i 10 i publikuar nga Bild permban bisedat e Imer Lales me te shoqen dhe gruan si dhe me nje person te panjohur. Lala flet per nje takim te rendesishem me bablokun e madh.

Imer Lala: Do shkoj me një zyrë të madhë, a thua jam veshur mirë ?

Gruaja: Mire je

Imer Lala: Ma vendos atë në karikim

Gruaja: E kam karikuar pa merak

Imer Lala: Kur do dalësh ti?

Gruaja: Unë jam këtu tani

Imer Lala: Mirë nga ora 11 e 30 nisu ti.

Gruaja: Në rregull

Vajza: Po ti ku je përvec se u cove nga kafja?

Imer Lala: Në 10 e 30 kam një takim me atë robin

Vajza: Po

Imer Lala:Po i shkojë në zyrë. Sa të dal do të bëjë telefon se jam tek Pogradeci.

Imer Lala:O zotri po ku jo mo. Ti rashë telefonit.

I panjohur: E kam mbyllur

Imer Lala: E ke mbyllur atë numër?

I panjohur: Njëherë për një herë, skemi ca bëjmë.

Imer Lala: Isha tek ai babloku i madhë. Tashti dola. PO qesh me Qifin para.

I panjohuri: Ëhë

Imer Lala: Ti mos e rrujë leshin për asgjë

I panjohuri: Unë ëë?

Imer Lala: Hajde se do flasim. Se do vij atje unë sot.