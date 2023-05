Ushqime, pije dhe duhan/ INSTAT: Tregtia me pakicë shënon rritje

Në tremujorin e parë të këtij viti tregtia me pakicë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018, ka shënuar rritje.

Tregtia me pakicë ka shënuar rritje në tremujorin e parë të këtij viti.

Sipas publikimit të INSTAT në tremujorin e parë 2019, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 100,3 duke u rritur 3,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.

Ndërsa, krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues ka pësuar rritje me 0,1 %.

Ndryshimi vjetor në indeksin e volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë

Në tregtinë me pakicë, pa përfshirë këtu tregtinë me pakicë të hidrokarbureve, indeksi i volumit të shitjeve ka pësuar një rritje prej 3,5 %, kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm. Në grupin “Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara”, indeksi i volumit të shitjeve, është rritur 3,2 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2018.

Indeksi i volumit të shitjeve, për grupin “Artikuj jo-ushqimorë në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara”, është rritur 3,8 %, kundrejt të njëjtës periudhë të vitit paraardhës. Në grupin “Tregti hidrokarburesh në njësi tregtare të specializuara“, indeksi i volumit të shitjeve është rritur 2,3 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2018.

Ndikimi i grupeve në tregtinë me pakicë

Ndryshimi vjetor i indeksit të volumit të shitjeve, në tregtinë me pakicë në tremujorin e parë 2019 është +3,2 %.

Grupet të cilat kanë ndikuar janë: “Ushqime, pije e duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara” me +0,9 pikë përqindje, “Artikuj jo-ushqimorë në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara” me +1,6 pikë përqindje dhe “Tregti me pakicë e hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara” me +0,7 pikë përqindje.

Ndryshimi tremujor në indeksin e volumit të shitjeve i përshtatur sezonalisht në tregtinë me pakicë

Në tremujorin e parë 2019, indeksi i volumit të shitjeve i përshtatur sezonalisht, në grupin “Tregti me pakicë, pa përfshirë këtu tregtinë me pakicë të hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara”, nuk ka pësuar ndryshim krahasuar me tremujorin e katërt 2018.

Në grupin “Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara”, indeksi i volumit të shitjeve përshtatur sezonalisht, është rritur me 0,3 % krahasuar me tremujorin paraardhës. Indeksi i volumit të shitjeve, përshtatur sezonalisht, në tregtinë me pakicë, për grupin “Artikuj jo-ushqimorë në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara”, është rritur me 0,7 % kundrejt tremujorit të mëparshëm. Në grupin “Tregti me pakicë hidrokarburesh në njësi tregtare të specializuara“, indeksi i volumit të shitjeve, përshtatur sezonalisht, është rritur 2,5 % kundrejt tremujorit të katërt 2018.