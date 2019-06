Rama merr në Londër dy biznesmenët më të pasur në Shqipëri (FOTO)

📌Inkurajues forumi i organizuar nga Financial Times mbi Ballkanin Perëndimor👉Folës të shquar 👩🏼‍💼👨‍💼dhe diskutime… Gepostet von Eduard Shalsi am Dienstag, 18. Juni 2019

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Londër, ku po merr pjesë në forumin mbi Ballkanin Perëndimor, organizuar nga “Financial Times” me temë: “Mundësia e investimit në një rajon me rritje të shpejtë”.

Në një foto të publikuar nga Ministri për Sipërmarrjen, Eduard Shalsi, krahas Ministres së Ekonomisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, drejtorit të Komunikimit, Endri Fuga, dallohen edhe biznesmeni i njohur Samir Mane, si edhe Laonard Kastrati, djali i biznesmenit tjetër, Shefqet Kastrati.

Shalsi, bashkëngjitur disa fotove ka shkruar se takimi në fjalë ishte informues, dhe me shumë mundësi për të vendosur kontakte me pjesëmarrës të nderuar dhe me interes mbi rajonin.

“Inkurajues forumi i organizuar nga Financial Times mbi Ballkanin Perëndimor.

Folës të shquar dhe diskutime konstruktive që ofrojnë pikëpamje të vlefshme mbi ekonominë, politikën në Ballkanin Perëndimor, por edhe për mundësitë e investimeve të huaja.

Një takim informues, shumë interesant dhe me shumë mundësi për të vendosur kontakte me pjesëmarrës të nderuar, dhe me interes mbi rajonin”.