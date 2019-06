Jozefina Topalli reagon për ngjarjet në Shkodër: Një demokrat nuk djeg shkolla e mandate

Ish-kryetarja e Parlamentit në qeverisjen Berisha, Jozefina Topalli ka reaguar pas incidentit të ndodhur në shkollën “Shejnaze Juka” në Shkodër, ku militantë të Partisë Demokratike i vendosën zjarrin godinës.

Në një postim në rrjetet sociale, Topalli thotë se demokratët nuk djegin as mandate dhe as shkolla.

“Djegia e shkollës nuk është historia e Shkodrës. E kundërta është historia e këtij qyteti. Kjo nuk ka ndodhur kurrë në 3 dekada. Një demokrat nuk djeg as mandate as shkolla. Një demokrat i vërtetë nuk hedh as molotov as ka frikë nga zgjedhjet.

Demokratët nuk kanë patur frikë në ‘97 kur gjysma e territorit kontrollohej nga bandat. Nuk largohet Rama duke refuzuar parimet e vlerat e demokracisë. Partia Demokratike lindi si ëndërr e lirisë dhe e të drejtës me votu. Ai që mendon se do pengojë të drejtën e votës nuk është demokrat”, thotë Jozefina Topalli.

Në shkollën që u vendos zjarri në murin e jashtë të kësaj godine, është caktuar KZAZ Nr.5 dhe ndodhen materialet zgjedhore. Militantë dhe përkrahës të PD kërkojnë heqjen e materialeve zgjedhore pas urdhrit të kryebashkiakes së Shkodrës që bazohet në dekretin e Presidentit Meta, duke kërkuar lirimin e hapësirave të zëna pas anulimit të zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit.