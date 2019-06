Ish-anëtari i KQZ, Osmanaj: Zgjedhjet e vitit 2017 kanë qenë më të këqijat

Hysen Osmanaj, ish-anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) në zgjedhjet e viteve 2013 dhe 2017, deklaroi në “Ditari” në A2 CNN se e ndjen veten keq që ka çertifikuar zgjedhjet e vitit 2017.

Një ditë pas publikimit të audiopërgjimeve në “Bild”, Osmanaj u shpreh: “Ka patur informacione të tërthorta gjithmonë për shitblerje dhe tani e ndjej moralisht veten keq që kemi certifikuar zgjedhjet e vitit 2017. Është shkelur Kushtetuta për zgjedhje të lira dhe të gjitha procedurat e Kodit Zgjedhor për lirinë e votimeve

Osmanaj shtoi se “krimi zgjedhor nuk ka qenë në përmasa të tilla vite më përpara, nuk ka ndodhur të ketë krim zgjedhor në nivele kaq të larta”.

“Këtu duket se është kryeministri dirigjenti kryesor në intimidimin dhe blerjen e zgjedhjeve. Zgjedhjet e vitit 2017 kanë qenë më të këqijat”, nënvizoi Osmanaj.

Ish-anëtari i KQZ-së theksoi se “përgjegjësinë për zgjedhje të lira dhe demokratike e ka vetëm qeveria”.

“Në një vend të vogël si Shqipëria, blerja e votive ndikon shumë në rezultatin përfundimtar dhe çdo qeveri që ka ndërmend të manipulojë zgjedhjet, mund ta bëjë këtë me shumë pak vështirësi. Kemi biseduar me vëzhguesit e OSBE-ODIHR dhe kanë pasur shqetësimet e tyre për shitblerjen, por në KQZ nuk kanë ardhur prova për shitblerje. Mendoj se me daljen e këtyre përgjimeve, të gjithë përgjegjësit duhet të dalin para bankës së të akuzuarve dhe kryeministri duhet të japë dorëheqjen”, tha Osmanaj.