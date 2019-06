Demokrati: Shkodra nuk i’u nënshtruar Enver Hoxhës e jo më Edi Ramës

Pas ngjarjes së ndodhur ditën e sotme në qytetin e Shkodrës, ku militant të Partisë Demokratike I vendosën flakën KZAZ-së nr.3, ka reaguar ish-deputeti Bardh Spahia.

Në fjalën e tij Spahia ka theksuar se Shkodra nuk është nënshtruar nga Enver Hoxha duke mos I marrë në konsideratë kështu qeveritarët e sotëm e duke I konideruar një bandë kriminalës.

Fjala e Bardh Spahisë:

Këta persona janë zënë në flagrancë duke vjedhur votën e qytetarëve shqiptarë në më shumë se 1 rast. Këtë e kemi vëtëtaur së fundmi në përgjimet e publikuara. Kjo qeveri dhe e gjithë mazhoranca do të përballet me drejtësi. Qyetarët e shkodrës por dhe të shqipërisë do të vazhdojnë të mbrojnë të drejtën e votës. Askush nuk do të ketë shank për ti ndaluar.

Në një situatë iligjitimiteti kur kanë rënë të gjithë institucionet e rëndësishme, vendimet e KQZ nuk është aspak çudi.

Po ju siguroj, Ministri Lleshaj I cili është pjesë e kësaj bande kriminale nuk mund të na naloj. Kjo është një e dejtë themelore që bëhet nga qytetarët e ndershëm një veprim ky i cili u takon.

Nuk ka rrugë tjetër veç largimit të Edi Ramës I cili është përfshirë në një ngjarje skandaloze. Shkodrën nuk e ka mposht dot enver hoxha, e sigurisaht jo kjo bandë e inkriminuar.