Adelina Ismaili parashikon të ardhmen e Rinës

Adelina Ismaili ndau dje në Instagram momente nga prapaskenat e klipit të paralajmëruar prej ditësh me reperen e re Rina Balaj.

Me një çallmë të zezë, buzë të kuqe dhe sytë të lyer me tone lejla, Adelina duket super e kuruar në look.

Ikona e skenës shqiptare publikoi gjithashtu një foto me Rinën, duke lënë edhe një koment për 20-vjeçaren që praktikisht, bekon gjithë karrierën e saj duke parashikuar një të ardhme të suksesshme.

“Ajo është zjarr. Ajo do të jetë për shumë gjatë vërdallë”, shkruajti Adelina për Rinën, “Ajo është #girlpower (forca e vajzave) ime. Qikat”