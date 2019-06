“Të japë votën ose të gjejë vend ku të futet”, reagon socialisti Pjerin Ndreu

Kandidati socialist në Bashkinë e Lezhës, Pjerin Ndreu, ka reaguar pas publikimit të përgjimeve të BILD. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ndreu thotë se nuk është përfshirë në shitblerjen e votave, por ka kërkuar votat e socialistëve për PS-në.

Postimi i plotë



Pergjimet jane indicje por jo prova. Megjithate meqe eshte permend emri im, jam I detyruar tu them se kominikimi im ska te beje me shit blerje, por me votat e nje socialisti i cili normalisht duhet te votoje partine e vet.

Eshte kominikim normal me strukturat tona. As nuk eshte i PD as I LSI qe te quhet presion. Nese nuk lejohet tu kerkohet vota nga ne socialisteve, athere eshte tjeter gje.



Pergjimi eshte nje flliske sapuni se u nis si shitblerje dhe u katandis ne telefonata pune normale me socialistet.

Drejtorit te shkolles i lejohet ligjerisht te jete pjese e strukturat politike per ato qe nuk e dine kete gje dhe te votoje partine ku aderon !