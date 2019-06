Përgjimet e gazetarit gjerman vënë në lëvizje opozitën, mbledhje urgjente në seli edhe LSI

Bomba e Peter Tiede për të dytën herë ndaj qeverisë shqiptare, me publikimi e audio-përgjimeve për shit-blerjen e votave në zgjedhjet e 2017 në dibër, pjesë e dosjes 184, duket se ka vënë në lëvizje edhe të gjithë strukturat opozitare në vend.

Pas mbledhjes urgjente në selinë blu të Kryesisë së FRPD-së, referuar situatës së rëndë politike në vend, mësohet se një mbledhje urgjente në seli ka filluar pak minuta më parë edhe kryesia e LSI-së.

Nuk bëhet e ditur se cila do të jetë tematika rreth të cilës do të vertiten diskutimet, megjithatë mbledhja e cila ka startuar rreth orës 19.30, bëhet pak orë pas publikimeve të përgjimeve të Bild të cilat nxjerrin zbuluar përfaqësuesit më të lartë të shtetit, duke filluar nga kryeministri Rama dhe vijojmë me persona të tjerë të strukturave të PS-së, në bashkëpunimet e tyre me kapo-banda për vjedhjen e votave në zgjedhjet e 2017.