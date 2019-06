Njerëzit kapen me Encën për “defektin” më të padëgjuar

Në vazhdën e përgjigjeve ndaj komenteve të paarsyeshme karshi saj në rrjetet sociale, Enca sot bëri publike një vajzë që e kritikon përse i prek flokët me dorë teksa flet, duke i thënë madje se e neverit kjo gjë.

“Aman kujdes me ato flokët se na e shpife tu i kap çdo dy sekonda, priti fare dhe je më rehat.”, i shkruan vajza, së cilës Enca iu përgjigj:

“U mërzite ti?”

Komenti erdhi në një prej postimeve në Instagram të Encës, ku ajo shfaqet në studion e “Xing me Ermalin”, gjatë xhirimeve të intervistës që u transmetua të shtunën mbrëma.

Enca e publikoi bisedën e shkurtër me komentuesen në Instastory, bashkë me një koment të vetin ku kërkon të lihet rehat me gjithë flokët e saj.

“Kushdo që bezdiset nga flokët e mi s’e ka patur kurrë fatin/ hallin të ketë flokë të gjatë dhe të dendur. Sidomos gjatë xhirimeve”, shkruan Enca, “Kështu që më lini të qetë, mua dhe flokët e mi.”

Enca shtoi edhe një ikonë të një vajze që prek flokët.

“Shikoni, edhe te emoji po i prek flokët, e kam në gjak.”