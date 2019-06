Kriza politike, Presidenti Meta takon ambasadorët e Bashkimit Europian

Presidenti Ilir Meta ka zhvilluar një takim me ambasadorët e Bashkimit Europian, në Pallatin e Brigadave.

Burimet bëjnë me dije se takimi është zhvilluar për të diskutuar në lidhje me krizën që ka përfshirë, prej muajsh, gjithë politikën shqiptare dhe rrezikun e konfliktit civil ku po e çon vendin kryeministri Rama. Mësohet nga burime nga pallati i brigadave se Presidenti do t’i sqarojë ambasadorët e BE për dekretin, për zgjidhjen e situatës si dhe do iu sqarojë se përse duhet shtyrja e zgjedhjeve, sipas dekretit.

Siç dihet tashmë kryeministri Rama nuk pranon asgjë. Nuk respekton as dekretin kushtetues të Presidentit të Republikës, i cili ka fuqi ligjore pasi është botuar edhe në Fletoren Zyrtare.