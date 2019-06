Gazetari gjerman nuk ndalet: Rama meqë është në Londër, le të marrë leksione

Ka reaguar në llogarinë e tij të Facebook, gazetari tashmë shumë i njohur në vendin tonë tashmë pas përgjimeve të publikaua sot por dhe më herët, Peter Tiede.

Nëpërmjet një statusi Tiede me nota të forta ironie shprehet se Rama nuk ka dëgjuar as për lakminë dhe as për lakitarët për drejtësi. Ai i sugjeronë kryeministrit, meq ky i fundit është së fundmi në Lodër, të marrë aty disa leksione për drejtësinë dhe prokurorët e pavarur.

Kujtojmë që pak më parë kryeministri Rama nëpërmjet një statusi në llogarinë e tij në Tëitter ka paralajmëruar se tashmë me gjithçka të zbuluar, e cila konsuderohej si sekret shtetëror, Tiede do të përballet një gjykatë. Ndërkohë që pritet gjithashtu një reagim i dytë nga Tiede lidhur me paralajmërimin e Ramës por dhe gjithçka është publikuar ditën e sotme nga gazetar gjermane ‘Bild’.

Reagim i plotë i Peter Tiede:

Natyrisht, kreu i shtetit të Shqipërisë nuk ka dëgjuar për lakmitë dhe lakmitarët për drejtësi: tani Rama i kërkon prokurorit të përcaktojë. Meqë ai është në Londër tani, Rama duhet të marrë një mësim atje, siç është rasti me prokurorët e pavarur dhe enët reale, që funksionojnë (çfarë janë edhe aksionet e mëparshme të energjisë).