4 metoda për të mos u shqetësuar se çfarë mendojnë të tjerët për ju

Frika nga gjykimi ka kufizuar njerëzit në përfshirjen e tyre ose në përvojat me të tjerët.

Megjithatë, për t’u miratuar dhe pëlqyer nga çdo qenie njerëzore është e pamundur. Gjithkush është gjykues dhe paragjykon.

Prandaj, ju nuk duhet të jeni kukulla e tjetrit vetëm për hir të pranimit.

Më poshtë janë 4 metoda të listuara që ju ndihmojnë të mos shqetësoheni se cka mendojnë të tjerët për ju:

1. Çdo gjë është e përkohshme

A mund të kujtoni çdo gjykim që keni bërë para kësaj? Besoj se mezi mbani mend gjysmën e saj. Ju mund të mbani mend gjërat e mëdha që lënë një shenjë në jetën tuaj. Në përfundim, asgjë nuk zgjat përgjithmonë. Nëse fjalët e tua dëmtojnë ju tani, herët a vonë, nuk ka më rëndësi.

2. Paragjykimi nga të tjerët është i pashmangshëm

Ju nuk keni fuqi për të kontrolluar mendimet e tjetrit. Pa marrë parasysh se sa e keni provuar, nuk mund t’i ndaloni ata nga gjykimi. E vetmja gjë që mund të bëni është të komunikoni hapur me të tjerët. Jini të hapur me mend gjatë ndërveprimit dhe jini të ndershëm. Kjo është një nga mënyrat që mund të përpiqeni të kuptoni të dyja anët e tregimeve.

3. Askujt nuk i intereson

Le të thonë të tjerët se çfarë duan të thonë. Është mirë të ndash gjëra të hapura për veten dhe të mos ndikohesh nga gjykimi. Duke qenë 100% vetja, asgjë nuk do të kishte rëndësi për ty. Për më tepër, kjo ju ndihmon të meditoni se nga çfarë keni frikë. Në të njëjtën kohë, gjithashtu mund të zbuloni se kush mund të jetë një mik mbështetës dhe kush nuk mund.

4. Mos e gjykoni veten tuaj

Para se të përqendroheni tek të tjerët, rrini duarkryq dhe shikoni se a e gjykoni ju veten tuaj. A ka ndonjë gjykim që mund t’ju ndalojë të ndani vetveten tuaj të vërtetë me të tjerët? Nëse po, mënyra e vetme për të thyer mallkimin është ndalimi i gjykimit të vetes. Pastaj, do të ndiheni më të sigurt për t’i ndarë gjërat hapur. Gjithashtu, mos harroni se nëse keni një mendim gjykues, njerëzit kanë më shumë gjasa të gjykojnë ty. Për t’i bërë gjërat më të lehtë, pranoni idetë e tejrëve dhe mendimet, dhe do të ndiheni shumë më mirë.