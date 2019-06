Rama: Po na ngrenë të gjithëve një kurth nga brenda

Kryeministri Edi Rama nga Pusteci, ku prezantoi kandidatin për zgjedhjet e 30 qershorit tregoi një bisedë, që ka zhvilluar me Presidentin e Maqedonisë së Veriut në lidhje me deklaratën e tij, i cili i kërkoi BE-së që vendi i tij të trajtohet ndarazi me Shqipërinë për hapjen e negociatave.

Rama tha se presidenti maqedonas e ka sqaruar këtë deklaratë, ndërsa hodhi akuza të forta ndaj kreut të Shtetit, Ilir Meta, i cili sipas tij në vend që të punonte fort për takime për të hapur negociatat, ai është bërë palë me opozitën dhe me ish-kryeministrin, Sali Berisha.

Kryeministri shtoi se po ngrihet një “kurth vendit” dhe kokat e saj janë Ilir Mata dhe Sali Berisha, ndërsa shtoi se marionetat e tyre janë drejtuesit e partive opozitare, Basha dhe Kryemadhi.

“Dje pata një komunikim me kryeministrin Maqedonas: “ Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë dy partnerë të ngushtë dhe ne punojmë së bashku për të mirën e qytetareve tanë dhe shumë shpejt do të jemi aleatë në NATO dhe e ardhmja jonë do të jetë në BE.

M.Veriut dhe Shqipëria janë vende dhe popuj shumë afër me njeri tjetri, jetojmë afër dhe respektojmë njëri tjetrin dhe rrisim së bashku mirëqenien, sepse qëndrojmë në krah në të mirë e në të keq. Unë besoj se Edi Rama është i angazhuar dhe mbron identitetin kulturor të maqedonasve në Shqipëri. Shqipëria është në një përpjekje për t’i shpëtuar një kurthi, të ngritur nga brenda.

Unë dje bërë një prononcim për një tjetër mik të mirë, që është presidenti i Maqedonisë së Veriut lidhur me një deklaratë të bëtë prej tij, që e lexova në mënyrë të nënkuptuar, se problemet në Shqipëri nuk duhet të jenë pengesë për Maqedoninë. Presidenti më shkroi dhe u sqaruam, por e vërteta është se ka një dallim të rëndë për të ardhur keq.

Ai është koka së bashku me Sali Berishën dhe ku Lulëzimi dhe fallxhorja janë marionetat e tyre, presidenti na bën të gjithëve të në vijë zor. Pasi është diçka e pa ndodhur më parë dhe është diçka që Shqipëria nuk iu ka borxh Ilir Metës. Ai sot duhet të ishte avokat kryesor për hapjen e negociatave.”-tha Rama.