I mori jetën 24-vjeçarit në Laç, jepet masa për Emanuel Kocën

Jepet masa “Arrest me burg per autorin e vrasjes së 12 qershorit në Laç, dhënë nga gjyqtari Aurel Arapi. Emanuel Koca pas një sherri banal me viktimen Viktor Shkorreti i cili degjeneroi në një sherr me arme, ka bërë që të përfundonte me vdekjen e njërit prej të konfliktuarve.

Autori ka pranuar vrasjen ditën e sotme në momentin kur ka dal para trupit gjykues, ndërsa shpreh pendesë për aktin.

Ka qënë prokurori Bardhyl Shehi ai i cili ka kërkuar masën e arrestit me burg, sakaq dhe gjyqtari Arapi ka pranuar kërkesën.

Gjatë momentit të gjykimit në sallën e gjyqit nuk ka marrë pjesë asnjë nga familjarët e autorit dhe as nga familjarët e viktimës.