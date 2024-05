Gazetarja: Të zëntë haku i bebes që kam në bark, të iktë drita e syrit

https://www.facebook.com/klodjana.haxhiaj/posts/2519808334697029

Përdorimi i stimuluesve në ushqim ka bërë që të gjithë njerzxit të kenë ndeshmëri më të madhe ndaj asaj çfarë konsumojnë.

Por mesaduket, përpos ndërgjegjësimit, ende abuzohet në një shkallë shumë të lartë me përdorimin e hormoneve apo dhe të stimuluesve të tjerë.

Ditën e sotme ka qënë gazetarja Kodiana Haxhiaj ajo e cila ka shpërthyer në mallkime dhe ofendime kudrejtë fermerëve, kontrolluesve të AKU apo dhe vetë tregëtarëve.

Mes një lumi sharjesh dhe ofendimesh Haxhiaj thekson se në ferma mbillet dhe rritjet vdekja ndërkohë që stukturat bëhen palë me këtë krim.

Reagim i plotë:

Shalqini i pare i ketij sezoni qe hapa kete mengjes .

O fermer qe ke rritur kete monster, ty të marrte driten e syve monstra qe ke rritur! Une e bleva me lekë aq sa ja vë ti çmimin !

O fermer te zente haku i bebes time qe ushqej akoma ne bark o monster qe me shtive ne mallkime qe ne pike te mengjesit! Me radhe i zente qe nga fermeri, agronomi , ai i Aku-se, e deri tek me i madhi qe del e me thote se produktet e vendit jane te sigurta! Shalqini eshte si dru brenda ne pjese te ndryshme me ngjyra te ndryshme! Tek bishti ka nje njolle te zeze qe e zeza ju mbulofte syte mostra!

A ka kontroll ne kete vend, ne fermat ku mbillet e rritet vdekja, ne tregjet ku shitet vdekje, nga fermeret mostra, e nga strukrurat bere palë me ta? Ai ligji qe te denohen me tre vjet burg ku eshte?