Dalin mesazhet që tregojnë se si i mbledh kryebashkiaku i Maliqit njerëzit në miting (FOTO)

Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji ka denoncuar ditën e sotme nëpër mjet një postimi në Facebook mënyrën se si kryebashkiaku i Maliqit mbledh njerzit në mitingjet e tij elektorale.

Referuar fushtaës së sotme në Maliq, Salianjin nëpërmjet mesazheve të publikuara ka treguar se si çdo punonjës i administratës duhet të sillte me vete në miting 4 persona të tjerë.

Ai ka publikuar disa mesazhe në Whatsapp të kryebashkiakut të Maliqit, Gëzim Topçiu.

Reagim i plotë:

Shetitjet poshteruese të Ramës me administratën vijojnë si eskursione në çdo vënd!

Takimi i tanishëm në Maliq i mbushur me autobuzë nga administrata e gjithë qarkut Korçë, per pak videot nga cdo zone ku po mblidhen!

Ndërkohë kryetari i bashkisë që kêrkon mandatin e gjashtë kërcënon punonjësit e administratës me vendin e punês nese nuk sjellin 4 persona!

Njësoj sic kercenon 1600 familjet me ndihmë ekonomike, njesoj si kercenohen bizneset me gjoba dhe familjaret me buken e gojës!