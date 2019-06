Kolonjë/Spiropali: Opozita doli në rrugë sepse ka frikë drejtësinë

Ministrja për marrëdhënien me Parlamentin, Elisa Spiropali tha gjatw prezantimit tw aktorit tw “Portokallise” Erion Isai ne Kolonje se ai ishte mirw e bukur ne Tirane, por dashuria pwr vendin e tij dhe dwshira pwr tw dhwne kontribut nw nxjerrjen e banorwve nw dritw e detyroi qw tw kandidonte.

Elisa Spiropali sulmoi drejtuesit e opozitës, por edhe ish-kryeministrin

Ajo tha se opozita ka dalë sot në rrugë, sepse kanë frikë nga reforma në drejtësi.

“Është drejtësia që i tremb. Ata nuk e marrin peng Shqipërinë, nuk iu marrin dot juve, sepse do të vijojmë përpara. Me 30 qershor të gjithë Kolonjarët duhet të votojnë me qetësi ashtu sic u ka hije. Katër veta, të cilët çnuk i kanë bërë Shqipërisë nuk do guxojmë më të luajnë me fatin e saj. Vetëm Edi Rama dhe PS meriton të votohet dhe ju meritoni të qeveriseni me pasion dhe me dashuri për këtë vend”-tha Spiropali.