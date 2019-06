Keisi bën dedikimin e veçantë për ditëlindjen e Stresit

Sot është një ditë e veçantë feste në shtëpinë e Keisit dhe Stresit!

Kjo je vetëm pas lirimit me kusht të reperit, i cili po vuante dënimin në burgun e Fushë-Krujës prej tetorit të vitit 2018.

Sot është dhe ditëlindja e Stresit i cili feston 33-vjetorin. Keisi ka bërë urimin më të veçantë për bashkëshortin e saj, për të cilin shprehet se i ka ndryshuar jetën që prej fillimit.

Ajo shprehet se lirimi i tij ishte dhurata më e bukur që mund të merrte për ditëlindjen e tij dhe e uron reperin që t’i plotësohet çdo dëshirë!

“Pasuri gëzuar ditëlindjen! Nuk prisja për ditëlindjen tënde të merrja unë dhuratën e shtrenjtë! Zoti të ndriçoftë çdo hap që hedh në jetë dhe të plotësoftë çdo dëshirë! Kurrë mos u dorëzo! Ke qenë je dhe to të jesh përjetësisht my bad boy for life, që gjithë jetën ma ke ndryshuar që me shikim të parë!”