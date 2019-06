I nxehti afrikan vazhdon, priten temperatura deri në 39 gradë

Gadishulli i Ballkanit ndodhet në influencën e anticiklonit Afrikan që ka sjellë temperatura shumë të larta.

Për pasojë të shtunën temperaturat do të vijojnë të rriten e do të jenë shumë të larta ndërsa në tërësi moti do të jetë i kthjellët dhe me vranësira të pakta në zonat malore..

Në zonat e ulëta parashikohet që temperatura minimale të jetë 21 gradë ndërsa maksimalja deri në 39 gradë.

Në zonat bregdetarë temperaturat minimale dhe maksimale do të jenë 22/37°C ndërsa në zonat malore 18/34°C

Era do të fryjë me drejtim Veriperëndim me shpejtësi 6-8 m/sek në bregdet citon vizionplus.