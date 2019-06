Deputeti i opozitës tregon të vërtetën e 100 votave kundër Metës: Ishin abstenim por…

Deputeti Lefter Maliqi ka shpjeguar aresyen e 100 votave kunder Ilir Metes ne Kuvend. Ai ka bere me dije se grupi i opozites ka qene ne bllok per abstenim, por gjate seances ka qene Taulant Balla qe ka nderhyre duke arritur ne rezultatin qe e pane te gjithe.

POSTIMI I LEFTER MALIQIT: Parlament ilegjitim, turp, skandal, 100 deputet votuan pro rezolutës per shkarkimin e Presidentit. Kjo tregon qe Opozita e Re ka pelqyer joshjet nderhyrjet por votimi tregoj kete te vertet pasi ne menyre unanime vendosem para votimit abstenim por Balla kerkoj 30 min pushim dhe nderhyrjet joshjet bene bashkimin e madh Rilindas me 100 deputet.

I bejë thirrje Ruçit dhe Balles qe te gjithe keta deputetet e shitur te opozites qe votuan kunder presidentit dhe republikes te shkojne te ulen ne krahun e rilindjes me ballen dhe kompani.

Se idealet opozitare nuk mund te qelben nga korrupsioni politik i ketyre te pamoral qe shiten e joshen dhe sperfaqesojne as opoziten dhe as vota ne popull perveç rreth 10 deputeteve qe votuan kunder e abstenuan sespse spranuan joshje dhe rreshtim nga Rilindja e krimit dhe bandave qe i vendisin ne lista deputetesh.

Krahu i opozites ne parlament ka vend vetem per ata qe duan popullin jo per ata qe i plackisin edhe lekun e fundit.

Kush eshte burre qe do te beje opozite do rrije ne ate krah te tjeret qe shiten si bageti te shkojne menjehere te ulen si hauri i hajduteve te rilindjes.

Edhe sikur vetem fare te mbetem do jem 100 here me dinjitoz se keta 100 qe vune njollen e zezë vendit,kushtetutës dhe qe duan instalimin e diktatures dhe çuarjen e vendit ne perplasjes fizike ne 30 Qershor. Populli duhet te ngrihet fortë ne protesta te forta si ne vitet 90 ku shemben diktaturen dhe tani te shembin Rilindjen bashkë me Kalorsin e saj qe po varferon cdo dite e me shume shqiptaret ,qe po i kercenon,shantazhon me burg dhe i ka bere, qe mbi 300 mije te ikin jashte vendit pasi po u vritet cdo dite e me shume shpresa per endren Europiane.Une jam me ju,zeri juaj dhe do jem me ju ne Protestë fortë dhe fuqishem. Shteti ka rëne,Parlamenti ka rëne,kemi Prokurori politike. Ska kthim prapa,të gjithë në këmb shpalleni 21 Qershorin nata e bardhe e rikthimit te Demokracise.