Anulimi i zgjedhjeve, Balla: Kryetarët e 26 bashkive do të përballen me ligjin

Kryetari i grupit parlamentar te PS, Taulant Balla ka paralajmeruar kryetaret e 26 bashkive qe kane kerkuar lirimin e ambienteve te KZAZ se nese pengojne zgjedhjet do te perballen me pasojat ligjore.

I ftuar në studion e emisionit “Java” në Tvsh, Balla i sugjeroi miqësisht atyre që të mos bëhen mish për top në këtë situatë, pasi pengimi i zgjedhjeve është vepër e rëndë penale, e cila të pamundëson të rikandidosh për 10 apo 15 vite sa është parashikuar nga Ligji i Dekriminalizimit.

“Miqësisht i njoh disa nga kryetarët e bashkive të opozitës. Për ata të LSI-së kam bërë fushatë zgjedhore. Mar rastin e Altin Toskës në Cërrik që është kryetar aktual i bashkisë. Miqësisht do ti sugjeroja të mos bëhet mish për top në këtë situatë. Kujtoj që pengimi i zgjedhjeve është vepër e rëndë penale, është dhe vepër e cila të pamundëson më pas të rikandidosh për 10 apo 15 vite sa është parashikuar nga Ligji i Dekriminalizimit. Pra kujdo kryetari bashkie, i cili ka vendosur ti përkushtohet politikës, qoftë asaj vendore apo qoftë asaj të përgjithshme do tja sugjeroja miqësisht mos bëhet mish për top, sepse do të bëhet subjekt i Dekriminalizimit. Pengimi i administratës zgjedhhore të kryejë punën hyn në nenet që parashikon Kodi Penal dhe asnjëri prej tyre nuk kandidon”, deklaroi Balla

Sipas Ballës edhe vepra penale për të cilën akuzohet kryetari i PD-së, Lulzim Basha hyn në prerogativat i Ligjit të Dekriminalizimit që e pamundëson Bashën përjetë për të kandiduar për një pozicion të zgjedhur.