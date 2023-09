Stresi lë qelinë! Gjykata liron reperin

Gjykata ka vendosur të lirojë sot Stresin.

Reperi, emri i vërtetë i të cilit është Arkimed Lushaj, u arrestua në një hotel në zonën e Linzës ne tetor 2018, pas një hetimi disa mujor me metoda speciale ndaj një grupi kriminal që operonte në kryeqytet, pjesë e të cilit dyshohet të ishte edhe Stresi.

Lajmin e madh e ka pritur me gëzim shumë partnerja e reperit, Keisi, e cila në një postim në Instagram, ka falenderuar Zotin:Ai do të takohet më në fund me bashkëshorten, larg ambienteve të burgut të Fushë-Krujës ku po vuante dënimin me burg.