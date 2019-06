Presidenti i Maqedonisë: Na veçoni nga Shqipëria, po na mohon integrimin

“Kryqëzimi i rrugëve të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për në BE, duke i dhënë dritën jeshile të parës dhe duke shtyrë fillimin e bisedimeve të pranimit për të dytën, nuk është gjëja më e mirë, por është e vetmja rrugë përpara”, tha presidenti Stevo Pendarovski për EURACTIV në një intervistë ekskluzive gjatë vizitë në Bruksel të enjten (13 qershor).

Por Pendarovski gjithashtu tha se vendimi për të hapur bisedimet e anëtarësimit me Shkupin mund të vonohet deri në shtator, pasi Bundestagu Gjerman do të debatojë zgjerimin vetëm pas pushimeve të verës. Ai shprehu shqetësim se kjo mund të jetë tepër vonë, pasi konteksti politik në Ballkan mund të ndryshojë në muajt e ardhshëm dhe të krijojë probleme të reja.

Pendarovski, 56 vjeç, në detyrë që nga 12 maji, është një aleat i kryeministrit reformist Zoran Zaev, i cili goditi një marrëveshje historike me Greqinë mbi emrin e Maqedonisë Veriore, duke hapur derën për vendin e ish-republikës jugosllave për të lëvizur drejt anëtarësimit në NATO dhe BE .

Megjithatë, ndërsa vendi do të bashkohet me NATO-n ose në dhjetor, “ose në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm, më së voni”, perspektivat e saj në BE janë ende të pasigurta. Krerët e BE-së duhet të thonë po ose jo një rekomandimi të Komisionit për të hapur bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

“Para zgjedhjeve ne, në rajon, kishim frikë se euroskeptikat do të dilnin kundër, por kjo nuk ndodhu. Një shumicë e madhe e deputetëve nuk e kundërshtojnë zgjerimin, “tha Pendarovski.

“Problemi më i madh tani është “çiftimi” me Shqipërinë. Shqipëria tani është në rrëmujë. Opozita është larguar nga institucionet dhe po bëhet më e tensionuar. Pra, çfarë mund të themi këtu? Kemi pasur rekomandime pozitive nga Komisioni më parë”.

Në vitin 2011, Malit të Zi iu hap rruga, ndërsa Maqedonia e Veriut u bllokua për shkak të vetos nga Greqia. Në vitin 2013, Serbia ishte ajo që hapi bisedimet ndërsa Shkupi u mbajt, pavarësisht rekomandimit pozitiv.

“Në të dyja rastet, ishte një lajm i madh për rajonin që ata hapën bisedimet. Por tani ne kemi bërë detyrat tona të shtëpisë, kemi nënshkruar marrëveshjen me Greqinë, e cila ishte një mrekulli politike, “tha presidenti. /Faxweb.al