10 arsye pse Japonia është vendi më i bukur në botë

Nuk ka dyshim se për ne evropianët, Azia dhe kultura Lindore kanë një magjepsje që është me të vërtetë e vështirë ti rezistosh.

Ata që kanë pasur mundësi të udhëtojnë kaq shumë, me siguri do t’ju këshillojnë të bëni një vizitë në këtë kontinent të mrekullueshëm, një vend me kultura dhe tradita të lashta nga të cilat shpesh është e mundur të nxjerrësh mësime të rëndësishme nga jeta.

Por nëse ju mund të vizitoni vetëm një nga vendet aziatike, cila do të ishte më e mira? Për cilësinë e jetës nuk ka asnjë dyshim: ka të paktën 22 arsye pse Japonia duhet të zgjidhet si vendi më praktik në botë. Këtu janë disa shembuj.

1-Në Japoni nuk është e pazakontë të gjesh njerëz që bëjnë yoga në rrugë. Kjo ndodh kudo dhe në çdo kohë, një mënyrë e shkëlqyer për të trajnuar trupin dhe mendjen, si dhe për të optimizuar kohën dhe hapësirën.

2-Është e pamundur të humbësh: turistët janë në gjendje të gjejnë mënyrën e tyre të përkryer në sajë të skemave të lehta të kuptimit të transportit të qytetit.

3-Nuk ka rradhë në postë: në Japoni është e mundur të pranoni dhe dërgoni paketa postare në çdo biznes.

4-Në Japoni është e mundur që të shkoni në korsi të mbrojtura të veçanta, madje të pajisura me dollapë personalë për ruajtjen e rrobave dhe çantave.

5-Jo vetëm vezë të papërpunuara, në Japoni gjithashtu janë paketuar edhe vezë të ziera të cilat janë në shitje.

6-Në qytetet e mëdha trafiku është intensiv dhe ekziston një tendencë për të përdorur mjete ekologjike si biçikleta, madje edhe të pajisura me mbështetëse speciale për çadra që do të përdoren në rast se bie shi.

7-Nëse nuk keni kohë për të shkuar në shtëpi, ka shumë banja publike të mirëmbajtura ku mund të bëni një dush.

8-A shihet kur ecni pa ndonjë ombrellë? Mos u shqetësoni, ka çadra falas për ata që nuk e bëjnë këtë.

9-Në transportin publik vendet janë të lëvizshme dhe mund t’ju lejojnë të zgjidhni nëse do të uleni në drejtimin në të cilin po lëviz automjeti ose në drejtim të kundërt.

10-Rruga e zënë dhe skeni dëshirë për të ecur zig-zag në mes të kalimit të këmbësorëve për të arritur në cepin tjetër të rrugës? Në Japoni ekzistojnë gjithashtu linja diagonale.