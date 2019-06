Vezë e gurë makinës së Ramës, kryeministri pritet me protesta në Elbasan

Ish deputeti i Partisë Demokratike në Elbasan, Endri Hasa ka publikuar një video ku shfaqet eskorta e Kryeministrit Edi Rama e cila eshte pritur me protesta diten e enjte ne Elbasan.

Hasa shkruan se Rama u tregua një frikacak dhe iku nga malet si klandestin. Pasditen e sotme mediat raportuan se Rama ndryshoi destinacionin e levizjes per shkak te protestave te qytetareve ne rruge.

“Pamjet tregojnë një Edi Ramën e vërtetë, një frikacak që, megjithëse i rrethuar nga qindra policë me dhe pa uniformë, me dhe pa skafandra, i bie rrugës së malit, si klandestin. Kryeministri ilegjitim, që i fryn me kënaqësi perverse erërave të konfliktit civil, ta harrojë se duke përdorur policinë, prokurorinë, shërbimin sekret apo cilindo institucion tjetër të kontrolluar prej tij, do të mund të shpëtojë nga verdikti i popullit.

Koha e tij po numërohet mbrapsht, prandaj ai ka frikë! Shumë frikë!”, ka shkruar Endri Hasa.

Pamjet tregojne nje Edi Ramen e vertete, nje frikacak qe, megjithese i rrethuar nga qindra police me dhe pa uniforme, me dhe pa skafandra, i bie rruges se malit, si klandestin. Kryeministri ilegjitim, qe i fryn me kenaqesi perverse ererave te konfliktit civil, ta harroje se duke perdorur policine, prokurorine, sherbimin sekret apo cilindo institucion tjeter te kontrolluar prej tij, do te mund te shpetoje nga verdikti i popullit. Koha e tij po numerohet mbrapsht, prandaj ai ka frike! Shume frike!#RamaIK #ShqiperiasiEuropa Gepostet von Endri Hasa am Donnerstag, 13. Juni 2019