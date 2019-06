Shmangni këto 7 ushqime nëse keni nisur një dietë

Kur niset një dietë, është shumë e rëndësishme që të zgjedhim me kujdes ushqimet që konsumojmë çdo ditë.

Ka disa ushqime, të tilla si kosi, vaj kokosit ose vezë, të cilat ju ndihmojnë të humbni peshën në një mënyrë të shëndetshme, por ka edhe ushqime që nuk duhet të konsumohen kurrë. Le t’i shohim së bashku:

1.Patate të skuqura

Patatet janë të shëndetshme dhe ju ngopin shumë, por të skuqura dhe patatina nuk janë një ushqim i shëndetshëm. Ato kanë shumë kalori. Në shumë studime është treguar se konsumi i patatinave është i lidhur me një rritje të peshës. Një studim në veçanti gjithashtu gjeti se një pjesë e patateve në një qese mund të shkaktojë më shumë shtim në peshë se çdo ushqim tjetër. Përveç kësaj, patatet e pjekura, të pjekura ose të skuqura mund të përmbajnë substanca kancerogjene të quajtura alkilamides. Kjo është arsyeja pse është shumë më mirë të hani patate të ziera.

2.Pijet e ëmbla

Pijet me sheqer të ëmbël si pijet e gazuara janë një nga ushqimet më pak të shëndetshme në botë. Ato ju bëjnë me yndyrë dhe mund të kenë efekte katastrofike në shëndetin tuaj, nëse konsumohen në sasi të tepërt. Megjithëse pijet me sheqer përmbajnë shumë kalori, truri juaj nuk i identifikon ato si ushqim të fortë. Këto kalori nuk do t’ju bëjnë të ndiheni të ngopur dhe nuk do të hani më pak për të kompensuar, do të përfundoni duke shtuar këto kalori në të ardhurat tuaja normale. Nëse keni ndërmend të humbni peshë, duhet të hiqni dorë plotësisht nga pijet me sheqer.

3.Buka e bardhë

Buka e bardhë është shumë e rafinuar dhe shpesh përmban shumë sheqerna të shtuara. Ajo ka një indeks të lartë glicemik dhe mund të rrisë nivelet e sheqerit në gjak. Një studim i 9267 njerëzve zbuloi se të hahen dy feta (120 gramë) bukë të bardhë në ditë rrit rrezikun e shtimit të peshës dhe shëndoshje me 40%. Për fat të mirë, ka shumë alternativa të shëndetshme për bukën e bardhë të përbashkët. Njëra është bukë thekre dhe drithëra. Mos harroni se të gjitha llojet e bukës së bardhë përmbajnë gluten.

4.Pothuajse të gjitha lëngjet e frutave

Shumica e lëngjeve të frutave që gjeni në supermarket kanë pak të përbashkëta me vetë frutin. Lëngjet e frutave janë shumë të përpunuara dhe ëmbëlsuar me sheqer. Në fakt, ato mund të përmbajnë të njëjtën sasi të sheqerit dhe kalorive si pijet e gazuara, nëse jo më shumë. Ata gjithashtu nuk kanë fibra. Kjo do të thotë që një gotë me lëng portokalli nuk do t’ju kënaqë si një portokall, do të jetë më e lehtë për të marrë sasi të mëdha të tij në më pak kohë. Qëndro larg nga lëngjet e frutave dhe hani fruta të vërteta.

5.Biskota dhe ëmbëlsira

Biskota dhe ëmbëlsira janë të mbushura me përbërës të dëmshëm si sheqeri dhe miell i rafinuar. Ato gjithashtu mund të përmbajnë yndyrna të hidrogjenizuara artificiale, të cilat janë shumë të rrezikshme dhe shkaktojnë sëmundje të ndryshme. Biskotat dhe ëmbëlsirat nuk ju ngopin shumë dhe do të keni përsëri uri menjëherë pas ngrënies së këtyre ushqimeve me shumë kalori dhe pak lëndë ushqyese. Nëse doni diçka të ëmbël, hani një çokollatë të errët.

6.Pica

Pica është një ushqim shumë i popullarizuar. Megjithatë, picat në treg nuk janë aspak të shëndetshme. Ato kanë shumë kalori dhe shpesh përmbajnë përbërës të dëmshëm si mielli i rafinuar dhe mishi i përpunuar. Nëse doni të shijoni një fetë pica, provoni ta bëni atë në shtëpi duke përdorur përbërës të vërtetë.

7.Kafe

Kafja përmban shumë substanca biologjikisht aktive, veçanërisht kafeinë. Këto substanca mund të përshpejtojnë metabolizmin tuaj dhe t’ju ndihmojnë të digjni dhjamin, të paktën në afat të shkurtër. Megjithatë, efektet negative të shkaktuara nga shtimi i përbërësve të dëmshëm si krem ​​artificial dhe sheqeri peshojnë më shumë se efektet pozitive. Kafja ka shumë kalori. Kaloritë e tyre mund të përputhen me ato të një vakti të plotë. Nëse ju pëlqen kafeja është mirë ta pini atë shqeto nëse jeni duke u përpjekur për të humbur peshë.