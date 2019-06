Kuvendi i Shqiperise mban sot seancen me mocion per debat lidhur me kerkesen e mazhorances per shkarkimin e presidentit Ilir Meta pas vendimit te tij per te shtyrje daten e zgjedhjeve te 30 qershorit permes nje dekreti te dyte qe anulon te parin.

Disa ore para seances, nga zyra e kreut te shtetit eshte dhene nje njoftim ne lidhje me nje reagim te presidentit Meta.

Njoftimi i presidences: Sot në ora 17:00, konferencë për shtyp në Presidencë.

Ftohet media të jetë e pranishme!