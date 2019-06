Kryemadhi: Rama ka gusto, por karficat prej floriri nuk zgjidhin varfërinë

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi ka sulmuar Ramën dhe maxhorancën duke theksuar se i vjen keq shumë se ndërkohë që shqiprtarët i kanë tavolinat bosh, Rama shëtit me chartera dhe vendos karfica floriri.

“Cdo ditë e më shumë po na bëhet si një normalitet. Mjafton tu kujtojmë njerëzve se çfarë hanë shqiptarët në tavolinat e tyre.

Si vuajnë për shkollimin e fëmijëve. Dhe mjafton jetën luksoze të një kryeministri.

Ai është me gusto por ka qënë me gusto para shumë vitesh pasi tashmë është bërë demodo.

Ai harron që ky luks, karficat e floririt dhe charterat, nuk mundit varfërinë e shqiptarëve. Varfërinë do ta mundi vetëm revolta popullore e cila do të jetë e madhërishme për një komb dhe e frikshme për të.

Ai heronjtë e kombit i i di si filma. Ai i vetmi akt kombëtar që ka bërë është ti përjetësoj emrat. Ai e ka mbyllur hesapin me Europën. Sepse hesapi i tij nuk është hesap që ka të bëjë me drogën dhe me ekspozitat artistike”, tha Kryemadhi në një takim me Komitetin Drejtues të LSI.

