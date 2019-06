Idrizi flet pas takimit me Metën: Rama duhet të ulet e të japë zgjidhje

Sapo ka përfunduar takimi i Presidentit Ilir Meta me kreu e PDIU Shpëtim Idrizi i cili është shprehur se tashgmë nuk është koha për të diskutuar një datë të re zgjedhjesh por është koha e duhur për tu ulur në një tryezë diskutimi për ta rikthyer vendin drejtë normalitetit.

“Vendi po rrëshket në kufijë e autoritarizmit. Ne ndam me Presidenti të gjithë problematikat. Unë i kam bërë të qartë presidentit që kjo nuk është kohë që të flasim për një datë të re zgjedhjesh, por është koha që kokat ata që e kanë në dorë të ulen dhe të vijojnë artin e të bërit politikë dhe të rikthejnë vendin në normalitet.

Ajo që na interson ne si politik janë zgjedhjet e lira dhe të barabarta jo zgjedhje të kontaminiaura.Është momenti të theksoj se është koha e përgjegjësis së madhe politke. Është rrëzuar data 30 qershor, mendoni se çfarë do të ndodh nëse opozita mblidhet sot dhe kërkon zgjedhje në 10 qershor.



I pyetur nëse do të ishte apo jo i gatshëm të ulet në një tryezë me Ramën për zgjedhjet e 30 qershorit por edhe për të diskutuar tëq tjera problematika lidhur me aktualitetin politik, Idrizi tha:

Ç’dekretimi i datës nga Presidenti ishte një rast i mirë për të gjithë por mbi të gjitha për opozitën, i takon Ramës të ulet dhe ti jap zgjidhje gjithë kësaj problematike, ndaj thash dhe më herët që jemi në një rast të paprecedent, është koha për arsye.

Kur bëhet fjalë për tyryezë të forcave politike zigurisht që do të pranonim.”/Faxnews