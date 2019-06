Interi arrin akordin, talenti nënshkruan me zikaltërit

Interi ‘godet’ në merkato duke transferuar “Pogba-në” e ri.

Mediat italiane raportojnë se palët kanë arritur marrëveshjen për transferimin e 17-vjeçarit të Sochaux, Lucien Agoume, ndërkohë që mungon vetëm zyrtarizimi.



Sipas “Calciomercato”, agjenti i Lucien Agoume ka mbërritur mëngjesin e sotëm në selinë e Interit për të finalizuar lëvizjen e lojtarit.

Operacioni do të mbyllet për 4.5 milionë euro dhe do të ketë disa bonuse të rëndësishme në bazë të ecurisë së lojtarit, që fillimisht do të luajë me ekipin e të rinjve të Inter.

Edhe pse është kaq i ri në moshë, Agoume ka bërë 16 paraqitje me Sochaux në Ligue 2, ku ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve, që i krahasojnë karakteristikat e tij me ato të Paul Pogba.