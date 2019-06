Humbi kontrollin e mjetit dhe u përplas me shtyllën, këmbësori përfundon në spital

Një aksident automobilistik ka ndodhur pak minuta më parë tek shkolla “Kushtrimi i lirisë” ku një preson ka mbetur i plagosur.

Sipas informacioneve mjeti me drejtues shtetasin me iniciale I. S ka humbur kontrollin duke u përplasur me një nga shtyllat buzë rrugës. I plagosuri është Ramazan Elezi,69- vjeç i cili ka marr lëndime në kokë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor ku vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

