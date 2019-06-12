E FUNDIT/ Meta nuk ndalet, mbledh aleatët e Bashës në Presidencë
Lajmifundit / 12 Qershor 2019, 18:15
Aktualitet
Ka nisur takimin Presidenti të vendit Ilir Meta me aleatët e Lulzim Bashës, për diskutimin e një datë të re të zgjedhjeve vendore.
Në Presidencë ca mbërritur pak minuta më parë Dule, Duka, Shehi dhe Alimadhi.
Ky takim vjen pas anulimit të dekretit të datëes së zgjedhjeve nga Meta. Bëhet me dije se një takim të tillë do të ketë dhe me përfaqësues të mazhorancës për të diskutuar pot ë njëjtën gjë.