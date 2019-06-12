LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E FUNDIT/ Meta nuk ndalet, mbledh aleatët e Bashës në Presidencë

Lajmifundit / 12 Qershor 2019, 18:15
Aktualitet

Ka nisur takimin Presidenti të vendit Ilir Meta me aleatët e Lulzim Bashës, për diskutimin e një datë të re të zgjedhjeve vendore.

Në Presidencë ca mbërritur pak minuta më parë Dule, Duka, Shehi dhe Alimadhi.

Ky takim vjen pas anulimit të dekretit të datëes së zgjedhjeve nga Meta. Bëhet me dije se një takim të tillë do të ketë dhe me përfaqësues të mazhorancës për të diskutuar pot ë njëjtën gjë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion